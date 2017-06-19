В Киеве на Окружной "БМВ" насмерть сбил женщину

Ночью в Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП.

Автомобиль "БМВ" сбил женщину, водитель скрылся с места аварии. От полученных травм женщина погибла.

ДТП оформлял патруль полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, перед выходными за один вечер в Киеве произошло два наезда на пешеходов со смертельным исходом. На пр-те Победы внедорожник KIA, которым управляла женщина и в салоне находился ребенок, сбил пешехода-женщину, которая рискнула перебежать в ночное время восьмиполосную магистраль. Увы, после столкновения женщина погибла в карете скорой. На дороге остались ее сумочка, расческа, документы и мобильный.

Когда полицейские оформляли это ДТП, на проспекте неожиданно оказался старенький Opel. Его водитель на большой скорости сбил знак и серьезно задел Chevrolet. Водитель Opel не остановился и решил скрыться. Впрочем, полиция его догнала на бул. Вернадского — за машиной тянулся след горючего. Благо не произошло возгорания и взрыва. От водителя разило алкоголем. Полицейские составили на него три админпротокола.

А на Голосеевском проспекте Skoda около перекрестка с ул. Стельмаха насмерть сбила мужчину, который перебегал дорогу. У водителя травмирована рука, пешехода он не заметил на дороге. Удар был сильным. С пешехода слетели обувь и кофта. Водитель прошел проверку — трезвый.