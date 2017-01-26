В Киеве на перекрестке перевернулся многотонный грузовик (видео)

Водитель фуры во время совершения поворота заехал на лед и зацепил "Газель"

В Киеве произошло масштабно дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков.

Авария случилась в среду, 25 января, около 15:00 на пересечении улицы Заболотного и Надднепрянского шоссе (на эстакаде), пишет "Обозреватель".

Водитель фуры рассказал, что во время совершения поворота заехал на лед, в результате чего грузовик перевернулся. Падая, многотонный грузовик зацепил "Газель", ехавшую спереди.

Невероятно, но никто из водителей не пострадал, при том, что фура едва не обрушилась на кабину "Газели".