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В Киеве на Подоле дворник изнасиловал восьмилетнего мальчика http://www.segodnya.ua/img/article/7911/78_main.1485252999.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/78_tn.1485252999.jpg Происшествия Насильник подсел к мальчику в маршрутке и завел беседу на неприличные темы

В Киеве на Подоле дворник изнасиловал восьмилетнего мальчика

Сегодня, 12:14

Насильник подсел к мальчику в маршрутке и завел беседу на неприличные темы

Преступление произошло на Подоле. Фото: ГУ НП Киева
Преступление произошло на Подоле. Фото: ГУ НП Киева

В столице 33-летний уроженец Днепропетровской области изнасиловал мальчика, сообщает ГУ НП Киева.

Насильник заметил школьника, когда тот сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на неприличные темы. Приехав на остановку, мужчина пошел за мальчиком к его дому и зашел с ним в подъезд. В это время там никого не было. Злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться, сорвал с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.

Полиция задержали злоумышленника, который одозревается в совершении преступления. Он – не женат, в столице работал дворником.

Работниками следственного отдела Подольского управления полиции объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины, и выбрали меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.
полиция, преступления, насильник, изнасиловал, злоумышленник
Источник:

"Сегодня"

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