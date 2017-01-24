В Киеве на Подоле дворник изнасиловал восьмилетнего мальчика

Насильник подсел к мальчику в маршрутке и завел беседу на неприличные темы

В столице 33-летний уроженец Днепропетровской области изнасиловал мальчика, сообщает ГУ НП Киева.

Насильник заметил школьника, когда тот сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на неприличные темы. Приехав на остановку, мужчина пошел за мальчиком к его дому и зашел с ним в подъезд. В это время там никого не было. Злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться, сорвал с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.

Полиция задержали злоумышленника, который одозревается в совершении преступления. Он – не женат, в столице работал дворником.

Работниками следственного отдела Подольского управления полиции объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины, и выбрали меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.