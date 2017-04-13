ФОТОФАКТ. В Киеве на Троещине машины обливают "кислотой"

Сегодня, 13:04

Жители жалуются в соцсетях, что авто опасно оставлять во дворах даже на минуту

Неизвестные портят авто. Фото: vk.com/troyeshchyna_array
Неизвестные портят авто. Фото: vk.com/troyeshchyna_array

В Деснянском районе Киева произошло несколько случаев, когда неизвестные портили машины местных жителей неизвестным веществом. Как пишет Степан Кандыба в сообществе "Троещина ВК", его авто было повреждено около месяца назад на ул. Маяковского.

"В 8 утра оставил машину на парковке возле подъезда, чтобы занести сумки домой. В 8.30 спускаюсь и… от водительской двери и до конца машины полоска "пенки" с характерным запахом кислоты или растворителя. Вытерлось уже вместе с краской. Итого серая полоса вдоль двери в 2 см, по всему кузову до багажника потеки. Консьерж ничего не видел. Полицию не звал – не было времени и веры", – сообщает он и добавляет, что свое авто починил, но сегодня обнаружил еще две другие машины с таким же характером повреждений.

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Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Подтверждают это и другие жители (предполагают даже, что это делает кто-то из местных), но советуют пострадавшим все-таки обращаться к правоохранителям.
авто, машины, троещина, кислота, консьерж
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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