ФОТОФАКТ. В Киеве на Троещине машины обливают "кислотой"

В Деснянском районе Киева произошло несколько случаев, когда неизвестные портили машины местных жителей неизвестным веществом. Как пишет Степан Кандыба в сообществе "Троещина ВК", его авто было повреждено около месяца назад на ул. Маяковского.

"В 8 утра оставил машину на парковке возле подъезда, чтобы занести сумки домой. В 8.30 спускаюсь и… от водительской двери и до конца машины полоска "пенки" с характерным запахом кислоты или растворителя. Вытерлось уже вместе с краской. Итого серая полоса вдоль двери в 2 см, по всему кузову до багажника потеки. Консьерж ничего не видел. Полицию не звал – не было времени и веры", – сообщает он и добавляет, что свое авто починил, но сегодня обнаружил еще две другие машины с таким же характером повреждений.

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Подтверждают это и другие жители (предполагают даже, что это делает кто-то из местных), но советуют пострадавшим все-таки обращаться к правоохранителям.