В Киеве на Троещине закрыли замаскированное казино (фото,видео)

На территории Деснянского района Киева закрыли казино.

В оборудованном по всем правилам игорного бизнеса азартном заведении правоохранители изъяли рулетку, покерные столы, колоды карт, 35 игровых автоматов, около 3500 фишек для игры в покер и более 12 тысяч гривен.

Сообщение о функционировании заведения азартных игр под видом компьютерного клуба поступило по спецлинии "102" от неравнодушного гражданина.

Следственно-оперативная группа по указанному адресу обнаружила в двухэтажном нежилом помещении заведение общества с ограниченной ответственностью, оборудованное, как игорное, с использованием методов психологического воздействия. Два зала в соответствующих цветах, отсутствие окон и часов, играет музыка, игровые автоматы, рулетки, фишки, другие принадлежности, приспособленные для азартной игры. И, конечно, комната для курения и сервис по предоставлению напитков. Также помещение было оборудовано камерами визуального наблюдения и соответствующей рекламой.

Игроки, которые находились внутри, подтвердили, что посещали казино и раньше, а также рассказали, что минимальная ставка на автоматах – 100 гривен.

Правоохранители задокументировали незаконную деятельность игорного заведения. Всего изъяли 35 игровых автоматов, рулетку, три покерных стола, около 3500 фишек и 9 колод карт, а также более 12 тысяч гривен, полученных казино от любителей сорвать "куш".

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

В целом на протяжении последней недели сотрудники Деснянского управления полиции задокументировали 18 азартных заведений, действовавших по разным адресам. Некоторые из них "прятались" за вывесками компьютерных клубов и организаций по продаже лотереи. Правоохранители изъяли документацию и 184 единицы игрового оборудования – это компьютеры, игровые автоматы, фишки и тому подобное. По всем фактам проводятся следственные действия.

Согласно законодательству, занятие игорным бизнесом наказывается штрафом до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.