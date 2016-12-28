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В Киеве на Троещине закрыли замаскированное казино (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/21_main.1482927611.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/21_tn.1482927611.jpg Происшествия Минимальная ставка на автоматах составляла 100 гривен  

В Киеве на Троещине закрыли замаскированное казино (фото,видео)

Сегодня, 14:17

Минимальная ставка на автоматах составляла 100 гривен

 

 


Видео: kyiv.npu.gov.ua

На территории Деснянского района Киева закрыли казино.

В оборудованном по всем правилам игорного бизнеса азартном заведении правоохранители изъяли рулетку, покерные столы, колоды карт, 35 игровых автоматов, около 3500 фишек для игры в покер и более 12 тысяч гривен.
Сообщение о функционировании заведения азартных игр под видом компьютерного клуба поступило по спецлинии "102" от неравнодушного гражданина.

Следственно-оперативная группа по указанному адресу обнаружила в двухэтажном нежилом помещении заведение общества с ограниченной ответственностью, оборудованное, как игорное, с использованием методов психологического воздействия. Два зала в соответствующих цветах, отсутствие окон и часов, играет музыка, игровые автоматы, рулетки, фишки, другие принадлежности, приспособленные для азартной игры. И, конечно, комната для курения и сервис по предоставлению напитков. Также помещение было оборудовано камерами визуального наблюдения и соответствующей рекламой.

Игроки, которые находились внутри, подтвердили, что посещали казино и раньше, а также рассказали, что минимальная ставка на автоматах – 100 гривен.

Правоохранители задокументировали незаконную деятельность игорного заведения. Всего изъяли 35 игровых автоматов, рулетку, три покерных стола, около 3500 фишек и 9 колод карт, а также более 12 тысяч гривен, полученных казино от любителей сорвать "куш".

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

В целом на протяжении последней недели сотрудники Деснянского управления полиции задокументировали 18 азартных заведений, действовавших по разным адресам. Некоторые из них "прятались" за вывесками компьютерных клубов и организаций по продаже лотереи. Правоохранители изъяли документацию и 184 единицы игрового оборудования – это компьютеры, игровые автоматы, фишки и тому подобное. По всем фактам проводятся следственные действия.

Согласно законодательству, занятие игорным бизнесом наказывается штрафом до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
фото, видео, музыка, казино, компьютеры, правоохранители, игорный бизнес, игровые автоматы
Источник:

"Сегодня"

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