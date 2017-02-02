В Киеве нашли мумию в заброшенном здании

Сегодня, 17:51

Пол погибшего неизвестен, равно как и обстоятельства смерти

 

В заброшенном доме нашли мумию. Фото: yaplakal.com
В заброшенном доме нашли мумию. Фото: yaplakal.com

В одном из заброшенных столичных зданий на улице Ярослава Галана полиция обнаружила мумифицированный труп.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

На страшную находку натолкнулись местные жители в среду днем, 1 февраля. Пол погибшего не известен, равно как и обстоятельства смерти. Ориентировочно труп пролежал в здании больше года.

Правоохранители проводят расследование.
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