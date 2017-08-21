В Киеве неизвестные бросили "коктейль Молотова" на площадку по хранению незаконных МАФов

История с поджогом здания КП "Киевблагоустройство" получила свое продолжение.

Об этом в Facebook сообщает и.о. директора КП Андрей Андреев.

По его словам, этой ночью неизвестные совершили нападение на одну из штраф-площадок КП по хранению незаконных временных сооружений на улице Богатырской.

"К счастью, каких-либо последствий материального характера, то есть повреждений нет. Брошенная с ограждения площадки бутылка со смесью для мгновенного возгорания отскочила от крыла и ковша трактора и была оперативно погашена охраной площадки", – отметил Андреев.

Напомним, ночью 16 августа на здание КП "Киевблагоустройство" на улице Дегтяревской, 31 в Киеве произошло нападение.