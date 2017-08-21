В Киеве неизвестные бросили "коктейль Молотова" на площадку по хранению незаконных МАФов

Сегодня, 16:02

Повреждений нет – опасную смесь оперативно погасила охрана

 


Неизвестные совершили нападение на одну из штраф-площадок КП "Киевблагоустройство". Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Неизвестные совершили нападение на одну из штраф-площадок КП "Киевблагоустройство". Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Неизвестные совершили нападение на одну из штраф-площадок КП "Киевблагоустройство". Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Неизвестные совершили нападение на одну из штраф-площадок КП "Киевблагоустройство". Фото: facebook.com/andreev.solomianka

История с поджогом здания КП "Киевблагоустройство" получила свое продолжение.

Об этом в Facebook сообщает и.о. директора КП Андрей Андреев.

По его словам, этой ночью неизвестные совершили нападение на одну из штраф-площадок КП по хранению незаконных временных сооружений на улице Богатырской.

"К счастью, каких-либо последствий материального характера, то есть повреждений нет. Брошенная с ограждения площадки бутылка со смесью для мгновенного возгорания отскочила от крыла и ковша трактора и была оперативно погашена охраной площадки", – отметил Андреев.

Напомним, ночью 16 августа на здание КП "Киевблагоустройство" на улице Дегтяревской, 31 в Киеве произошло нападение.
нападение, охрана, коктейль молотова, Киевблагоустройство
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В киевском парке имени Рыльского снесли незаконные киоски

18 Августа, 11:39

В КП "Киевблагоустройство" заявляют, что у владельцев МАФов нет разрешительных документов  

Происшествия

В окно здания КП бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Подробности поджога здания КП "Киевблагоустройство": вандалам грозит до 10 лет тюрьмы

16 Августа, 13:32

До приезда полицейских пожар потушил охранник помещения  

Происшествия

В Киеве неизвестные подожгли офис КП "Киевблагоустройство"

16 Августа, 11:13

В кабинет бросили два "коктейля Молотова"  

Власть

Иван Клипа. Фото: facebook.com/ivan.klipa

Глава "Киевблагоустройства" Иван Клипа подал в отставку

11 Августа, 19:02

Чиновник перечислил свои достижения на посту директора КП  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования