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В Киеве неправильно припаркованное элитное авто завалило снегом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/22_main.1484044474.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/22_tn.1484044474.jpg Происшествия Porsche стал "жертвой" снегоуборочной техники  

В Киеве неправильно припаркованное элитное авто завалило снегом (фото)

Сегодня, 12:33

Porsche стал "жертвой" снегоуборочной техники

 

В Киеве припаркованный на обочине бульвара Леси Украинки автомобиль Porsche стал "жертвой" снегоуборочной техники. Об этом сообщается в группе "Подслушано у водителей" Вконтакте.

"Мгновенная карма за парковку под знаком "Пешеходный переход", – прокомментировал фото Таксист Драйвер.

Напомним, на днях в Киеве разъяренные пассажиры троллейбуса отодвинули с проезжей части автомобиль "героя парковки", который мешал проехать общественному транспорту.
снег, пешеходный переход, Porsche, уборка снега, карма, герой парковки
Источник:

"Сегодня"

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