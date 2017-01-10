В Киеве неправильно припаркованное элитное авто завалило снегом (фото)

В Киеве припаркованный на обочине бульвара Леси Украинки автомобиль Porsche стал "жертвой" снегоуборочной техники. Об этом сообщается в группе "Подслушано у водителей" Вконтакте.

"Мгновенная карма за парковку под знаком "Пешеходный переход", – прокомментировал фото Таксист Драйвер.

Напомним, на днях в Киеве разъяренные пассажиры троллейбуса отодвинули с проезжей части автомобиль "героя парковки", который мешал проехать общественному транспорту.