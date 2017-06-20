В Киеве ночью горело заброшенное здание

Сегодня, 11:34

На тушение потратили около получаса, у строения полностью сгорела крыша

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание

В Киеве сегодня ночью загорелось одноэтажное недействующее здание на Братиславской, 34-Б. Спасателей на место происшествия вызвали в 2:21, рассказали в ГСЧС столицы.

По прибытию спасатели установили, что здание горит во дворе девятиэтажного жилого дома, огонь охватил 110 кв.м.

Уже в 2:56 пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил крышу строения.

К счастью, никто не пострадал. Причину пожара будет установлена правоохранительными органами.
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Источник:

"Сегодня"

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