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В Киеве ночью пьяный водитель уснул за рулем и устроил ДТП (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/88_main.1484562990.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/88_tn.1484562990.jpg Происшествия Неуправляемый автомобиль вылетел на обочину и протаранил припаркованную машину

В Киеве ночью пьяный водитель уснул за рулем и устроил ДТП (фото)

Сегодня, 12:35

Неуправляемый автомобиль вылетел на обочину и протаранил припаркованную машину

В столице ночью произошло пьяное ДТП. На Миропольской улице около двух часов ночи нетрезвый водитель уснул за рулем своего "Фольцваген Пассат" и выскочил на обочину.

В итоге, неуправляемая машина столкнулась с припаркованным на обочине "Шевроле Авео".

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Горе-водителя увезли в БСП, где освидетельствование показало 1 промилле алкоголя в его крови.
ДТП, водитель, пьяный, пьяный водитель, протаранил
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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