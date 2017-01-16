В Киеве ночью пьяный водитель уснул за рулем и устроил ДТП (фото)

Неуправляемый автомобиль вылетел на обочину и протаранил припаркованную машину

В столице ночью произошло пьяное ДТП. На Миропольской улице около двух часов ночи нетрезвый водитель уснул за рулем своего "Фольцваген Пассат" и выскочил на обочину.

В итоге, неуправляемая машина столкнулась с припаркованным на обочине "Шевроле Авео".

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Горе-водителя увезли в БСП, где освидетельствование показало 1 промилле алкоголя в его крови.