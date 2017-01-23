В Киеве парень упал с железнодорожного моста

Молодой человек лез по сточной трубе, но не удержался и упал с трехметровой высоты

Юноша упал с трехметровой высоты на железнодорожном мосту Киева, в результате чего получил травмы и был госпитализирован. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел ночью 21 января в Соломенском районе столицы.

25-летний парень залез в сточную трубу железнодорожного моста, но не удержался и упал с трехметровой высоты.

Его госпитализировали в политравматологичное отделение одной из киевских больниц с закрытой травмой грудной клетки и живота.

Обстоятельства, что юноша делал ночью на мосту и почему он туда залез, пока не известны.

Напомним, в июле прошлого года два подростка упали с недостроенного Подольского моста в столице и получили травмы.