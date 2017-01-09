ФОТОФАКТ. В Киеве пассажиры троллейбуса голыми руками отодвинули авто "героя парковки" с дороги

В Киеве разъяренные пассажиры троллейбуса отодвинули с проезжей части автомобиль "героя парковки", который мешал проехать общественному транспорту. Об этом сообщается в группе "Транспорт Киева" в Facebook.

Фото: "Транспорт Киева"

"Последний рейс 33-го, ориентировочное время 23.30 – 23.40, бортномер 2608. Водитель не могла объехать припаркованный автомобиль, который находился чуть ли не посреди дороги. В результате разъяренные пассажиры вместе с водителем отодвинули автомобиль ближе к обочине, чтобы троллейбус смог проехать", – говорится в сообщении.

Фото: "Транспорт Киева"

Фото: "Транспорт Киева"



Напомним, в конце декабря в центре Киева более получаса стояли троллейбусы из-за "героя парковки".