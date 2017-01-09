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ФОТОФАКТ. В Киеве пассажиры троллейбуса голыми руками отодвинули авто "героя парковки" с дороги http://www.segodnya.ua/img/article/7864/94_main.1483953861.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/94_tn.1483953861.jpg Происшествия Неизвестный водитель припарковал машину посреди проезжей части  

ФОТОФАКТ. В Киеве пассажиры троллейбуса голыми руками отодвинули авто "героя парковки" с дороги

Сегодня, 11:23

Неизвестный водитель припарковал машину посреди проезжей части

 

Люди отодвинули авто с дороги. Фото: &quot;Транспорт Киева&quot;
Люди отодвинули авто с дороги. Фото: "Транспорт Киева"

В Киеве разъяренные пассажиры троллейбуса отодвинули с проезжей части автомобиль "героя парковки", который мешал проехать общественному транспорту. Об этом сообщается в группе "Транспорт Киева" в Facebook.

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Фото: "Транспорт Киева"

"Последний рейс 33-го, ориентировочное время 23.30 – 23.40, бортномер 2608. Водитель не могла объехать припаркованный автомобиль, который находился чуть ли не посреди дороги. В результате разъяренные пассажиры вместе с водителем отодвинули автомобиль ближе к обочине, чтобы троллейбус смог проехать", – говорится в сообщении.

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Фото: "Транспорт Киева"

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Фото: "Транспорт Киева"


Напомним, в конце декабря в центре Киева более получаса стояли троллейбусы из-за "героя парковки".
водитель, троллейбус, пассажиры, автомобиль, герой парковки
Источник:

"Сегодня"

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