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В Киеве патрульные после погони задержали пьяную женщину за рулем "Лексуса" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/9_main.1485188960.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/9_tn.1485188960.jpg Происшествия Женщина везла маленькую дочку на авто с выключенными фарами  

В Киеве патрульные после погони задержали пьяную женщину за рулем "Лексуса" (видео)

Сегодня, 18:28

Женщина везла маленькую дочку на авто с выключенными фарами

 


В ночь на 23 января, на Броварском проспекте в Киеве инспекторы полиции остановили Автомобиль Lexus LX 570, который двигался с выключенным светом фар. У женщины за рулем были признаки алкогольного опьянения, зато отсутствовали документы. Рядом сидел ее муж, которій по всем признакам также показался инспекторам нетрезвым, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

На заднем сидении находилась малолетняя девочка. На вид ей было не больше шести лет.

В то время, когда женщина общалась со стражами порядка, пересев на заднее сидение, ее муж сел за руль и нажал на педаль газа — патрульные бросились вдогонку. На требования об остановке супруги не обращали внимания. Менее чем за 10 минут инспекторы догнали и заблокировали автомобиль Lexus LX 570. При попытке убежать от патруля водитель повредил два колеса своего авто.

У женщины обнаружили 1,30 промилле алкоголя в крови.

"Мы возвращаемся с празднования, сегодня нашему сыну исполнилось 12 лет", — объяснила нарушительница. Ее муж от освидетельствования отказался.

В результате, патрульные составили на супругов 5 административных материалов: два протокола по ст. 130 КУоАП (Вождение в состоянии опьянения), два постановления по ст. 126 (Вождение без соответствующих документов), а также протокол по ст. 122-2 (Невыполнение требований об остановке).

Всего в течение этой ночи столичные патрульные составили 35 административных протоколов за вождение в состоянии опьянения.

Напомним, в Киеве на бульваре Кольцова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как выяснилось, женщина за рулем автомобиля Hyundai Elantra пыталась затормозить перед пешеходным переходом. Hyundai развернуло на 180 градусов и авто врезалась в две машины – Chevrolet и Nissan. Алкотестер показал 1,12 промилле у женщины-водителя.
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Источник:

"Сегодня"

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