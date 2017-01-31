В Киеве патрульные задержали двух подозреваемых в убийстве в окровавленной одежде

Зарезанного мужчину нашли посреди улицы, перед этим он вступил в конфликт возле магазина

В Киеве на улице Приорской (Полупанова) неизвестные смертельно ранили мужчину ножом. 31 января около 3 часов ночи на месте происшествия полицейские обнаружили тело без признаков жизни и с признаками насильственной смерти. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции.

Рядом с телом 33-летнего мужчины находились его родные. Они описали патрульным приметы троих нападавших и рассказали: "Около 15 минут назад возле магазина возник конфликт, во время которого на него напали несколько мужчин, ударили его ножом в живот и разбежались".

Не более чем через 10 минут после этого инспекторы задержали похожего по описанию 33-летнего мужчину — на его одежде были пятна, похожие на кровь, а сам он был в неадекватном состоянии. Родные убитого подтвердили, что видели этого человека в компании нападавших.

Фото: patrol.police.gov.ua

Сразу после этого, по горячим следам, инспекторы патрульной полиции обнаружили водителя такси, который рассказал: "Недавно я доставил в гостиницу пассажира, одежда которого была вся в крови". По адресу, который назвал таксист, немедленно направили патрульный экипаж.

Фото: patrol.police.gov.ua

Там задержали 44-летнего мужчину, на одежде которого были пятна, похожие на кровь.

Обоих задержанных доставили в Оболонское отделение полиции, сейчас ими занимаются следователи.