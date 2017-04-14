В Киеве патрульные задержали пьяного водителя, сбежавшего из колонии

В Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, которого подозревают в побеге из исправительного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

30-летнего мужчину, осужденного за кражу, совмещенную с проникновением в жилье (ч. 3 ст. 185 ККУ), а также за разбой (ч. 1 ст. 187 ККУ), патрульные остановили 12 апреля около 22:00.

На Кольцевой дороге инспекторы заметили, что водитель за рулем ЗАЗ-968 нарушает ПДД. Патрульные полицейские также обнаружили, что соответствующие документы у мужчины отсутствуют. Зато у него были признаки алкогольного опьянения.

На мужчину составили административные материалы по ст. 130 КУоАП (Вождение в состоянии опьянения) и по ст. 126 (Вождение без соответствующих документов).

К тому же, инспекторы установили личность водителя и выяснили, что 7 апреля этот мужчина сбежал из одного из исправительных центров.

Водителя задержали и доставили следователям Святошинского управления полиции. О событии сообщили работникам исправительного заведения.