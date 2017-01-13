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В Киеве пенсионер заснул на горящем диване (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/94_main.1484321606.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/94_tn.1484321606.jpg Происшествия Пожарные спали мужчину с 10% ожогов и сильным отравлением продуктами горения  

В Киеве пенсионер заснул на горящем диване (фото)

Сегодня, 18:13

Пожарные спали мужчину с 10% ожогов и сильным отравлением продуктами горения

 

В Киеве пожарные спасли мужчину из горящей квартиры.

12 января в 22:38 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от очевидцев о том, что в одной из квартир девятиэтажного жилого дома по ул. Маршала Гречко, 11-а, возник пожар.

Как выяснилось, пожар возник в одной комнат трехкомнатной квартиры на седьмом этаже. Во время тушения пожара был спасен мужчина 1939 года рождения. Спасенного вынесли на свежий воздух и передали работникам медицинской службы, после чего он был госпитализирован с предварительным диагнозом – острое отравление продуктами горения и 10% ожогов тела.

При уточнении обстоятельств пожара оказалось, что один из жильцов дома, который вызвал службу спасения 101, зашел в квартиру и обнаружил пожилого мужчину, который спал на уже горящем диване. Сосед пытался вытащить мужчину, но ему не хватило сил, поэтому дотянул его до выхода, где уже их встретили спасатели.

Уже в 23:04 возгорание было ликвидировано. Вследствие ЧП повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок.

Сейчас причину пожара выясняет следственно-оперативная группа.
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Источник:

"Сегодня"

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