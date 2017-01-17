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В Киеве пес напал на хозяина после нескольких дней без еды и выгула (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/75_main.1484636233.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/75_tn.1484636233.jpg Происшествия Мужчина очень плохо ухаживал за собакой и отпускал на самовыгул  

В Киеве пес напал на хозяина после нескольких дней без еды и выгула (видео)

Сегодня, 08:55

Мужчина очень плохо ухаживал за собакой и отпускал на самовыгул

 


Видео: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В Киеве спасатели животных вместе с полицейскими поймали собаку, которая набросилась на хозяина в квартире. Об этом сообщается в группе Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Как сообщили спасатели, в полицию обратились люди, услышавшие в два часа ночи жуткие крики из соседней квартиры.

Оказалось, что на человека напала собака. Ее хозяин смог закрыться в ванной и оттуда звал на помощь. Впоследствии выяснилось, что пес (помесь стаффа и бультерьера) прожил у человека уже четыре года. Хозяин ухаживал за собакой очень плохо, постоянно отпускал на самовыгул, пес иногда кусал соседей. Последние несколько дней, видимо, будучи навеселе, хозяин не выгуливал и не кормил пса, в результате чего собака напала на него и причинила телесные повреждения (многочисленные рваные раны руки).

"Приехавшая полиция вызвала Команду для нейтрализации агрессивной собаки. Аварийно-спасательная служба КАРС "Київська служба порятунку" снаружи вскрыла дверь (т.к. человек не мог даже выйти из ванной). Спасатели животных совместно с полицейскими смогли отловить собаку сачками и уколоть ей седативное. В процессе отлова собака полностью порвала один из сачков и сломала обруч, но еще два сачка, накрытые сверху, смогли ее удержать. Хозяин от пса отказался и попросил его усыпить. Просьба выполнена не была, пса согласились принять в приюте "Сириус", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, если бы Команда спасения животных не приехала на место ЧП, пса пришлось бы застрелить полицейским, чтобы передать покусанного хозяина врачам скорой помощи. "К сожалению, городские службы, которые должны работать с животными, работают только в дневное время суток и то не всегда", – отметили там.

"На седацию собаки было потрачено седативных препаратов на 700 грн., топлива для перевозки в приют на 400 грн. Деньги взяты из средств "на снаряжение", собранных неравнодушными для Команды. Желающие восполнить эти средства, могут присылать деньги на карточку Приват банка 5168 7553 8839 0243 (Сторожук М.Н.). Финансовая отчетность по ссылке: https://goo.gl/eb2Yxd", – добавили спасатели.

Напомним, в течение суток, 14 января, в Киеве жертвами нападения собак стали двое мужчин и девушка-подросток.
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Источник:

"Сегодня"

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