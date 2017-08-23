В Киеве под Дарницким мостом произошло смертельное ДТП

Водитель Daewoo Nexia погиб на месте в результате столкновения двух авто

В Киеве на Днепровской набережной под Дарницким мостом произошло смертельное ДТП.

На дороге столкнулись два автомобиля. К сожалению, водитель Daewoo Nexia погиб на месте.

Напомним, сегодня в Киеве на проспекте Лобановского перед улицей Головко в направлении автовокзала столкнулись сразу четыре автомобиля в левом ряду. Предварительная причина – несоблюдение дистанции и мокрая дорога.