В Киеве подросток жестоко избил ровесника из-за девушки

Сегодня, 14:51

Драчуну грозит до восьми лет тюремного заключения

 

Школьника избили из-за девушки
Школьника избили из-за девушки. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Киеве подросток из-за девушки своего товарища избил незнакомца.

Таким образом парень хотел помочь выяснить отношения своему другу, девушку которого якобы оскорбили. Подросток находится под арестом, а пострадавший – в больнице.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от врача о том, что в медицинском учреждении находится 16-летний парень с разбитой головой. По словам потерпевшего, телесные повреждения он получил во время драки с незнакомцем.

Когда они встретились возле школы, неизвестный сначала брызнул ему в глаза газовым баллончиком, а затем, повалив на землю, избил. После этого подросток ушел в неизвестном направлении, а пострадавший – в школу.

Впоследствии ему стало плохо – и сотрудники учебного заведения вызвали "скорую". Сейчас несовершеннолетний киевлянин находится под наблюдением врачей.

Сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции установили и задержали дома парня, на которого указал потерпевший и очевидцы происшествия.

По данному факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюремного заключения.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, полторы недели назад в Киеве несколько человек избили помощника машиниста пригородной электрички.
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Источник:

"Сегодня"

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