В Киеве полицейские задержали авто с целым арсеналом оружия (фото)

Пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, граната РГД-5 и два ножа направлены на экспертное исследование

Полицейские изъяли в автомобиле киевлянина оружие и боеприпасы.

Во время отработки территории сотрудники криминальной полиции Днепровского управления полиции в автомобиле подозрительного мужчины обнаружили опасную находку.

При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, гранату РГД-5 и два ножа.

Владелец автомобиля объяснил, что изъятое оружие принадлежит ему.

Следственным отделом Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.