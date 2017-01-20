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В Киеве полицейские задержали авто с целым арсеналом оружия (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/46_main.1484912561.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/46_tn.1484912561.jpg Происшествия Пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, граната РГД-5 и два ножа направлены на экспертное исследование  

В Киеве полицейские задержали авто с целым арсеналом оружия (фото)

Сегодня, 13:41

Пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, граната РГД-5 и два ножа направлены на экспертное исследование

 

Полицейские изъяли в автомобиле киевлянина оружие и боеприпасы.

Во время отработки территории сотрудники криминальной полиции Днепровского управления полиции в автомобиле подозрительного мужчины обнаружили опасную находку.

При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, гранату РГД-5 и два ножа.

Владелец автомобиля объяснил, что изъятое оружие принадлежит ему.

Следственным отделом Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
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Источник:

"Сегодня"

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