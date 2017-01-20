В Киеве полицейские задержали авто с целым арсеналом оружия (фото)
Пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, граната РГД-5 и два ножа направлены на экспертное исследование
Полицейские изъяли в автомобиле киевлянина оружие и боеприпасы.
Во время отработки территории сотрудники криминальной полиции Днепровского управления полиции в автомобиле подозрительного мужчины обнаружили опасную находку.
При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, гранату РГД-5 и два ножа.
Владелец автомобиля объяснил, что изъятое оружие принадлежит ему.
Следственным отделом Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
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