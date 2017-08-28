В Киеве после ДТП водителя зажало между панелью приборов и сиденьем авто

Сегодня, 12:29

Также спасателям пришлось смывать топливо, которое разлилось на проезжую часть

 

ДТП произошло на мосту Патона. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
ДТП произошло на мосту Патона. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве в результате ДТП на мосту Патона водителя зажало между панелью приборов и сиденьем.

Как сообщили в пресс-службе ГС ЧС Киева, 27 августа в 7:43 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мосту Патона.

Выяснилось, что в столкновения автомобилей ЗИЛ и пикапа ИЖ в автомобиле ИЖ между панелью приборов и сиденьем зажало водителя. С помощью гидравлического инструмента спасатели осторожно деблокировали водителя и транспортировали его к карете скорой медицинской помощи.

Также спасателям пришлось смывать топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть.

Обстоятельствами возникновения ДТП занимаются правоохранительные органы.

Напомним, в Киеве на проспекте Правды произошло ДТП с участием автомобиля Skoda и маршрутного автобуса "Богдан", который ехал по маршруту №437 (ул. Генерала Наумова – ул. Наталии Ужвий). Свидетели происшествия говорят, что Skoda, которая ехала в крайней левой полосе, на полном ходу въехала в маршрутку, ехавшую в средней полосе.
ДТП, спасатели, топливо, мост патона, зил
Источник:

"Сегодня"

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