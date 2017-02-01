В Киеве посреди улицы грабитель напал на женщину, которая шла на работу (фото)

Сегодня, 10:38

Прохожие помогли догнать злоумышленника, затем его задержали правоохранители

 


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Михаила Донца наряд Полиции охраны задержал преступника, который под угрозой ножа вырвал сумку из рук женщины. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Около восьми утра женщина направлялась на работу, в это время посреди улицы к ней подошел незнакомец, достал нож, пригрозил, резко вырвал из рук сумку и стал бежать. Женщина не растерялась и начала кричать.

Неравнодушные прохожие догнали нападающего. Через несколько минут прибыл наряд группы задержания Управления полиции охраны в Киеве, который задержал злоумышленника.

Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа Святошинского УП.

Напомним, вчера в Киеве на улице Котельникова, 7 неизвестный напал на 10-летнего ребенка. Мужчина около 28-30 лет, ростом около 165-170 см подставил нож к горлу ребенка и отобрал телефон LG.
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