В Киеве поймали трех дерзких разбойников

Мужчины заметили, как потерпевший снимал деньги в банкомате, и напали на него с ножом

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение, что три человека, угрожая ножом, забрали у мужчины паспорт, банковскую карточку, деньги и мобильный телефон, рассказали в ГУ НП столицы.

По приметам, которые предоставил потерпевший, работники полиции задержали трех злоумышленников. Ими оказались 28-летняя уроженка Луганской области, 31-летний уроженец Донецкой области и 19-летний киевлянин.

Правоохранители установили, что компания совместно употребляла спиртные напитки, а этим временем пострадавший хотел снять денежные средства с банковской карты, и именно это заметили злоумышленники.

Подбежав к нему и, угрожая ножом, забрали кредитку, мобильный телефон, паспорт и мелкие деньги. После этого "криминальная троица" исчезла в неизвестном направлении.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам предъявили подозрения и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Разбойникам грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.