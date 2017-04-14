В Киеве правоохранители нашли 14-летнюю беглянку из Львовской области

Сегодня, 15:27

На Майдане девочка потеряла блокнот с записями о намерениях покончить с собой

 

Девочка нашлась в Киеве. Фото: dzerjinsk.ru
Девочка нашлась в Киеве. Фото: dzerjinsk.ru

В торгово-развлекательном центре на Майдане Незалежности в Киеве нашли блокнот девочки. На его страницах были записи о намерениях совершить суицид. Кроме того, в записной книжке было мгновенное фото девушки и чек на оплату фотографии с датой.

Полицейские отдела ювенальной превенции столичного главка и сектора ювенальной превенции Шевченковского управления полиции начали немедленную проверку. Правоохранители выяснили, что найденный блокнот принадлежит 14-летней жительнице Львовской области, которая в начале апреля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Стало известно, что после конфликта с матерью девушка взяла из дома деньги и вроде бы поехала в направлении Львова.

Чтобы установить местонахождение ребенка, полицейские разработали ориентировки пропавшей и направили во все районы Киева. Просматривая видео с камер наблюдения, правоохранители установили приблизительное местонахождение ребенка.

Девочка преимущественно прогуливалась в центральной части города. Вещи сдала в камеру хранения, ночевала где придется. Питался ребенок в заведениях быстрого питания, где впоследствии ее нашли правоохранители.

Подросток находится в удовлетворительном физическом и психическом состоянии, фактов совершения в отношении нее противоправных действий не установлено. Девочку передали работникам ювенальной превенции Львовской области для возвращения родителям.
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Источник:

"Сегодня"

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