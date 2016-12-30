В Киеве правоохранители провели масштабный рейд по подпольным казино (фото)

В игорных залах нашли деньги и оружие

В Киеве правоохранители провели одновременно 40 обысков, направленных на пресечение незаконной деятельности игорных заведений, сообщили в прокуратуре столицы.

По результатам проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 300 единиц компьютерной техники, 35 маршрутизаторов, "черную бухгалтерию", 25 тыс. гривен наличными, почти 70 банковских карточек и 8 единиц оружия.

Всего на проведение операции было задействовано 200 человек личного состава.

Действия лиц, причастных к организации незаконного игорного бизнеса, подпадают квалификации ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.