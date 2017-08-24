В Киеве произошел пожар из-за брошенных с балкона бычков

Сегодня, 09:39

На улице Малышко загорелся мусор под домом

 


Утром возле жилого дома произошел пожар

Утром возле жилого дома произошел пожар

Утром возле жилого дома произошел пожар

В Киеве на улице Малышко, 25, недалеко от станции метро "Черниговская", сегодня утром произошел пожар.

Из-за брошенных с балконов бычков загорелся мусор под домом. Мокрая погода не спасла от возгорания.

Напомним, вчера под Киевом во время тушения пожара погиб спасатель – 47-летний Анатолий Чубко.
пожар, мусор, загорелся, малышко, бычки
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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