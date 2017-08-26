В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина
Пока не ясно, из какого оружия стреляли в мужчину
В Киеве неизвестный тяжело ранил прохожего, пишет "Обозреватель".
Как стало известно, пострадавшему 42 года. Вначале мужчине первую помощь оказали в одной из больниц, после чего он был доставлен в Александровскую клиническую больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пока не ясно, из какого оружия стреляли в мужчину: травматического или боевого.
Обстоятельства происшествия на данный момент также не известны: по одной из версий пострадавший был ранен во время ограбления, по другой – в результате драки.
Комментарии