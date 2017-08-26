В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

Сегодня, 16:04

Пока не ясно, из какого оружия стреляли в мужчину 

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: AFP
Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: AFP

В Киеве неизвестный тяжело ранил прохожего, пишет "Обозреватель".

Как стало известно, пострадавшему 42 года. Вначале мужчине первую помощь оказали в одной из больниц, после чего он был доставлен в Александровскую клиническую больницу.

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Пока не ясно, из какого оружия стреляли в мужчину: травматического или  боевого.

Обстоятельства происшествия на данный момент также не известны: по одной из версий пострадавший был ранен во время ограбления, по другой – в результате драки.
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