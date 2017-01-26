В Киеве произошло групповое изнасилование женщины

В Соломенском районе Киева трое мужчин напали на женщину. По словам киевлянки, возле гаражей ее избили трое молодых мужчин, изнасиловали, забрали ценные вещи.

На линию 102 от врача поступило сообщение о том, что на одной из улиц Соломенского района они оказали помощь женщине, которая находилась в то время в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Медики осмотрели пострадавшую и обнаружили ушибы мягких тканей лица, а затем вызвали следственно-оперативную группу. На месте правоохранители обнаружили следы, похожие на кровь, и сережку. Правоохранителям женщина пояснила, что она проводила время с наглядно знакомыми. В ходе общения один из них ударил ее по лицу. От этого она упала и не смогла подняться, а когда пришла в себя – позвала на помощь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Все изъятые доказательства отправили на экспертизу. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. За такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти и шести лет соответственно. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий, ведется следствие.

Напомним, в Киеве на ул. Новополевая четверо мужчин изнасиловали девушку. По предварительной информации, это трое мужчин кавказской наружности и один украинец. У пострадавшей забрали телефон и деньги.