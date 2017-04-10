В Киеве произошло жуткое убийство: в квартире нашли труп женщины с отрезанными ушами

В Святошинском районе Киева произошло жестокое преступление. В одной из квартир в ванной комнате было обнаружено тело 44-летней женщины с ножевыми ранениями и без ушей.

"Тело обнаружила хозяйка квартиры, когда вернулась из четырехдневной поездки. Она вызвала врачей, но те лишь констатировали смерть. Правоохранители, осмотрев помещение, обнаружили и вероятное орудие убийства – кухонный нож, который лежал в рукомойнике. Установили, что убийству может быть причастен 42-летний сын хозяйки (погибшая – его сожительница)", – сообщили в ГУ НП Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данным полиции, в день убийства между парочкой возник конфликт после употребления алкогольных напитков. "Мужчина объяснить причину своего поступка не смог, лишь сказал, что отрезанные уши он выбросил с балкона. Именно на улице возле дома и были найдены фрагменты человеческого тела", – говорят в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" УК. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.