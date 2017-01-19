В Киеве пропал 13-летний мальчик
Ребенок в шесть часов вечера пошел в супермаркет и до сих пор не вернулся домой
В Киеве пропал Александр Петрушенко 2003 года рождения. Вчера, 18 января, в шесть часов вечера он вышел из дома на Пролетарской улице, пошел в супермаркет и не вернулся.
По словам его родных, связи с мальчиком нет.
Пропавший подросток был одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки.
Рост мальчика – 150 см, среднее телосложение, у него короткие темные волосы, короткая стрижка с челкой.
Комментарии