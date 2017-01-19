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В Киеве пропал 13-летний мальчик http://www.segodnya.ua/img/article/7897/39_main.1484821140.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/39_tn.1484821140.jpg Происшествия Ребенок в шесть часов вечера  пошел в супермаркет и до сих пор не вернулся домой

В Киеве пропал 13-летний мальчик

Сегодня, 12:16

Ребенок в шесть часов вечера  пошел в супермаркет и до сих пор не вернулся домой

Мальчик ушел в магазин и не вернулся
Мальчик ушел в магазин и не вернулся

В Киеве пропал Александр Петрушенко 2003 года рождения. Вчера, 18 января, в шесть часов вечера он вышел из дома на Пролетарской улице, пошел в супермаркет и не вернулся.

По словам его родных, связи с мальчиком нет.

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Пропавший подросток был одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки.
Рост мальчика – 150 см, среднее телосложение, у него короткие темные волосы, короткая стрижка с челкой.
ребенок, подросток, пропал, мальчик, пропал человек
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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