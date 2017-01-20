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В Киеве пропали два маленьких мальчика http://www.segodnya.ua/img/article/7901/73_main.1484915982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/73_tn.1484915982.jpg Происшествия Детей повели к стоматологу, но домой не вернули

В Киеве пропали два маленьких мальчика

Сегодня, 14:36

Детей повели к стоматологу, но домой не вернули

На момент пропажи дети были одеты, как на фото
На момент пропажи дети были одеты, как на фото

В Киеве пропали два ребенка – пятилетний Илья Ковальчук и семилетний Никита Ковальчук. Малышей вчера в 11.50 повели к стоматологу, но домой они до сих пор не вернулись.

Последнее известное место пребывания детей – на улице Шелковичной. По словам родственнико малышей, их к стоматологу собиралась отвести их мама, которая состоит на учете психиатра и страдает периодическими психическими расстройствами.

Дети на момент исчезновения были одеты в куртки и шапки как на фото, Никита – в джинсы синего цвета, Илья – в черные школьные брюки.

Никита был обут в черные ботинки на липучках,а Илья – в кожаные ботинки серого цвета с зелеными вставками на шнурках.

Если увидите мальчиков – просьба сообщить о их местонахождении их отцу (063 2112844, Владимир) или дежурному по Днепровском РУ полиции в Киеве (044) 559-51-85 или 102.
дети, пропали, пропал человек
Источник:

"Сегодня"

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