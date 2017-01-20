В Киеве пропали два маленьких мальчика

Детей повели к стоматологу, но домой не вернули

В Киеве пропали два ребенка – пятилетний Илья Ковальчук и семилетний Никита Ковальчук. Малышей вчера в 11.50 повели к стоматологу, но домой они до сих пор не вернулись.

Последнее известное место пребывания детей – на улице Шелковичной. По словам родственнико малышей, их к стоматологу собиралась отвести их мама, которая состоит на учете психиатра и страдает периодическими психическими расстройствами.

Дети на момент исчезновения были одеты в куртки и шапки как на фото, Никита – в джинсы синего цвета, Илья – в черные школьные брюки.

Никита был обут в черные ботинки на липучках,а Илья – в кожаные ботинки серого цвета с зелеными вставками на шнурках.

Если увидите мальчиков – просьба сообщить о их местонахождении их отцу (063 2112844, Владимир) или дежурному по Днепровском РУ полиции в Киеве (044) 559-51-85 или 102.