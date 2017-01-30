В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП на Братиславской (фото)

Сегодня, 08:57

Мужчина разбил три авто, в его крови обнаружили 2,23 промилле алкоголя

 

В Киеве на улице Братиславской у БСМП произошло масштабное пьяное ДТП.

Нетрезвый водитель с 2,23 промилле алкоголя в крови разбил три авто. Детали машины разбросало на протяжении 150 метров.

Чудом обошлось без пострадавших.

Напомним, несколько дней назад в Киеве водитель с явными признаками алкогольного опьянения наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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