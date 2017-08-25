В Киеве рабочий украл из цеха инструмент за 100 тысяч гривен

Сегодня, 13:17

35-летний гражданин другого государства ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием

 

Подозреваемый дважды выносил оборудование из цеха. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Подозреваемый дважды выносил оборудование из цеха. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали похитителя электрооборудования.

В Святошинское управление полиции обратилась частный предприниматель, которая занимается изготовлением мебели. Заявительница рассказала, что из производственного цеха похищен инструмент стоимостью около 100 тыс. гривен.

Правоохранители установили, что к краже причастен рабочий, который в то время еще не был официально трудоустроен на этом производстве, но жил на месте работы. 35-летний мужчина, гражданин другого государства, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

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 Фото: kyiv.npu.gov.ua

Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Во время допроса следователи установили, что подозреваемый дважды выносил оборудование. Добычей злоумышленника стали швейная машина, компрессор к ней и промышленный степлер.

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Суд избрал для подозреваемого меру пресечения – содержание под стражей.

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 Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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