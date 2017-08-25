В Киеве рабочий украл из цеха инструмент за 100 тысяч гривен
35-летний гражданин другого государства ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием
В Киеве полицейские задержали похитителя электрооборудования.
В Святошинское управление полиции обратилась частный предприниматель, которая занимается изготовлением мебели. Заявительница рассказала, что из производственного цеха похищен инструмент стоимостью около 100 тыс. гривен.
Правоохранители установили, что к краже причастен рабочий, который в то время еще не был официально трудоустроен на этом производстве, но жил на месте работы. 35-летний мужчина, гражданин другого государства, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Во время допроса следователи установили, что подозреваемый дважды выносил оборудование. Добычей злоумышленника стали швейная машина, компрессор к ней и промышленный степлер.
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Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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