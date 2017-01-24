В Киеве самоубийца спрыгнул с моста Метро

Тело нашли в Днепре через два часа поисков

Во вторник, 24 января, с моста Метро в Киеве прыгнул мужчина, который, вероятно, хотел совершить самоубийство.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Поиски мужчины, который упал с моста Метро, длились два часа. Спасателям удалось выловить тело погибшего из реки Днепр.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

По предварительным версиям, мужчина совершил самоубийство. Полицейские выясняют причину трагедии и личность погибшего.

Напомним, в городе Украинка Киевской области 14-летняя школьница покончила с собой, выбросившись с шестого этажа. Перед смертью девушка отправила родителям СМС-сообщение.