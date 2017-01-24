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В Киеве самоубийца спрыгнул с моста Метро http://www.segodnya.ua/img/article/7912/5_main.1485253898.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/5_tn.1485253898.jpg Происшествия Тело нашли в Днепре через два часа поисков  

В Киеве самоубийца спрыгнул с моста Метро

Сегодня, 12:30

Тело нашли в Днепре через два часа поисков

 

Мост Метро в Киеве
Мост Метро в Киеве

Во вторник, 24 января, с моста Метро в Киеве прыгнул мужчина, который, вероятно, хотел совершить самоубийство.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Поиски мужчины, который упал с моста Метро, длились два часа. Спасателям удалось выловить тело погибшего из реки Днепр.

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Фото: facebook.com/KyivOperativ

По предварительным версиям, мужчина совершил самоубийство. Полицейские выясняют причину трагедии и личность погибшего.

Напомним, в городе Украинка Киевской области 14-летняя школьница покончила с собой, выбросившись с шестого этажа. Перед смертью девушка отправила родителям СМС-сообщение.
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