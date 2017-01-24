В Киеве СБУ задержала членов мощной наркогруппировки (фото)

Злоумышленники контрабандой ввозили кокаин и психотропы из одной из стран Евросоюза

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность мощной наркогруппировки в Киеве, участники которой контрабандой ввозили кокаин и психотропы из одной из стран Евросоюза.

Правоохранители установили, что злоумышленники заказывали наркотики и получали их почтовыми отправлениями. "Товар" дельцы реализовывали наркозависимым лицам на территории столичного региона.

Сотрудники спецслужбы задержали двух курьеров наркогруппировки в Подольском и Днепровском районах столицы при получении посылок с кокаином, таблетками психотропов МДМА и ЛСД. Впоследствии оперативники СБУ задержали в Киеве четырех организаторов наркобизнеса, один из которых оказался гражданином России. Во время обысков по месту их проживания правоохранители изъяли еще партию кокаина и ЛСД.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Всем участникам наркогруппировки объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.