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В Киеве сегодня будет небольшой мороз и сухо http://www.segodnya.ua/img/article/7892/60_main.1484724990.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/60_tn.1484724990.jpg Происшествия Ожидается облачная с прояснениями погода

В Киеве сегодня будет небольшой мороз и сухо

Сегодня, 09:35

Ожидается облачная с прояснениями погода

На дорогах в Киеве ожидается гололедица. Ветер северо-восточный
На дорогах в Киеве ожидается гололедица. Ветер северо-восточный. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 18 января в Киеве ожидается облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 3-5° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
погода, температура, ветер, сухо, морозы, гололедица
Источник:

"Сегодня"

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