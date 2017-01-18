В Киеве сегодня будет небольшой мороз и сухо

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 18 января в Киеве ожидается облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 3-5° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.