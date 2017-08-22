В Киеве сильно похолодает, пройдут дожди

Ожидаются также грозы в течение нескольких дней

22 августа в столице существенно изменятся погодные условия. Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, снижение температуры ночью до 15-17°, днем до 18-20°.

23 и 24 августа в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, температура ночью 12-14°, днем 19-21°.

25 и 26 августа осадков не предусмотрено. Температура 25 августа ночью 11-13°, днем 24-26°; 26 августа ночью 14-16°, днем 27-29°.

Напомним, завтра украинцев по всей стране ожидает похолодание. 22 августа атмосферный фронт, который сегодня зашел на территорию Западной Украины, сдвинется вглубь страны. Поэтому в большинстве областей пройдут дожди, а температура воздуха снизится до +17..+23 градусов.