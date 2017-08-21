В Киеве такси Uber врезалось в маршрутку и остановку: есть пострадавшие

Сегодня, 01:31

В результате аварии травмы получили три человека


На месте аварии. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На месте аварии. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На месте аварии. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На месте аварии. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На месте аварии. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На месте аварии. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На месте аварии. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На Большой Кольцевой дороге в Киеве водитель такси Uber не справился с управлением автомобиля и въехал в заднюю часть маршрутного автобуса, который стоял на остановке, а потом еще и в саму остановку, передает "Киев Оперативный".

"На Большой Кольцевой дороге (напротив автосалона Toyota) водитель такси Uber, управляя автомобилем Ope не справился с управлением своего "железного коня", его начало заносить, он въехал в заднюю часть маршрутного автобуса, который стоял на остановке, а потом еще и в саму остановку", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате аварии травмы получили три человека: водитель такси, пассажирка такси и пассажирка маршрутки. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы.

На месте инцидента работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киеве дама за рулем устроила масштабное ДТП.
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