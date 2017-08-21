В Киеве тягач переехал женщину, ей могут ампутировать руку и ногу

Водитель не заметил пешехода на переходе и продолжил путь

В Киеве на площади Тараса Шевченко произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Как пишет "Киев Оперативный", водитель седельного тягача Iveco, двигаясь в сторону Окружной, не заметил пешехода на пешеходном переходе, переехал его и продолжил свой путь.

Свидетели ДТП позвонили в полицию и уже на перекрестке Минского шоссе и Большой Окружной полицейские остановили фуру. Женщина-пешеход в тяжелом состоянии была госпитализирована в БСМП, скорее всего, ей будут ампутировать руку и ногу.

На месте работает патруль полиции. Ожидают приезда следственно-оперативной группы.

Напомним, сегодня в 2:25 ночи в полицию Киевской области от жителя села Лютеж поступило сообщение об угоне его авто "Опель Омега", которое было припарковано возле дома. Правоохранители объявили план "Перехват" и по горячим следам задержали злоумышленника – 20-летнего нетрезвого уроженца села Катюжанка.