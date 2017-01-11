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В Киеве у подъезда застрелили мужчину (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/81_main.1484129216.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/81_tn.1484129216.jpg Происшествия Врачи безуспешно боролись за жизнь пострадавшего всю ночь  

В Киеве у подъезда застрелили мужчину (фото)

Сегодня, 12:05

Врачи безуспешно боролись за жизнь пострадавшего всю ночь

 

В Киеве на Русановке неизвестный застрелил мужчину.

ЧП произошло около полуночи в Днепровском районе. Утром пострадавший скончался в больнице. По факту умышленного убийства начато уголовное производство.

Около 23:30 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило сообщение о выстрелах у дома на Русановском бульваре. Заявитель сказал, что убили мужчину.

На месте происшествия правоохранители установили со слов свидетеля, что на улице у подъезда находились двое мужчин. Один из них держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой – упал на спину.

Раненого – 40-летнего местного жителя – с огнестрельным ранением головы, груди и плеча "скорая" доставила в медицинское учреждение, где ему проводили реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, утром пострадавший скончался.

Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников потерпевшего. Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль "Volkswagen Passat", связку ключей от машины и квартиры.

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установление личности злоумышленника и его задержания.

Напомним, в выходные около 21:00 по улице Ревуцкого неизвестный, зайдя в подъезд дома, выстрелил в местного жителя и скрылся. Пострадавший от полученного огнестрельного ранения скончался. Начато уголовное производство.
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Источник:

"Сегодня"

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