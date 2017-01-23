ФОТОФАКТ. В Киеве в масштабном ДТП столкнулись легковушки и два грузовика

Из-за аварии на дороге образовалась "тянучка", проехать можно лишь по правой стороне трассы

В Киеве на Окружной дороге произошло масштабное ДТП. Там, в направлении Одесской площади, столкнулись две легковые машины и два грузовика.

Машины не получили серьезных повреждений – обошлось царапинами. Люди также не пострадали. Однако попавшие в аварию машины перегородили часть дороги, из-за чего на месте образовалась "тянучка".

По словам очевидцев, объехать ДТП можно лишь по правой стороне дороги.