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ФОТОФАКТ. В Киеве в масштабном ДТП столкнулись легковушки и два грузовика http://www.segodnya.ua/img/article/7909/34_main.1485180836.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/34_tn.1485180836.jpg Происшествия Из-за аварии на дороге образовалась "тянучка", проехать можно лишь по правой стороне трассы

ФОТОФАКТ. В Киеве в масштабном ДТП столкнулись легковушки и два грузовика

Сегодня, 16:12

Из-за аварии на дороге образовалась "тянучка", проехать можно лишь по правой стороне трассы

На Окружной - авария с участием нескольких машин
На Окружной - авария с участием нескольких машин

В Киеве на Окружной дороге произошло масштабное ДТП. Там, в направлении Одесской площади, столкнулись две легковые машины и два грузовика.

Машины не получили серьезных повреждений – обошлось царапинами. Люди также не пострадали. Однако попавшие в аварию машины перегородили часть дороги, из-за чего на месте образовалась "тянучка".

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По словам очевидцев, объехать ДТП можно лишь по правой стороне дороги.
ДТП, машины, легковушки, столкнулись
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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