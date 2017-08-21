В Киеве в результате ДТП пассажира намертво зажало в машине

Сегодня, 14:26

Спасатели смогли освободить мужчину из искореженного авто

 

Пассажира авто передали работникам медицинской службы
Пассажира авто передали работникам медицинской службы. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В Киеве произошло ДТП, в результате которого пассажира авто зажало между сиденьем и панелью приборов.

20 августа в 21:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что по пр. Бажана, 3, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей Renault, MAN и мотоцикла Honda.

В результате столкновения автомобилей пассажир автомобиля MAN был зажат между сиденьем и панелью приборов. С помощью гидравлических инструментов бойцы освободили мужчину из искореженного авто и передали работникам медицинской службы.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, несколько дней назад в Киеве в результате ДТП женщину-водителя зажало в салоне. Водитель автомобиля Lanos поворачивал налево и не пропустил Audi.
ДТП, пассажир, ГСЧС, освободили
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Скоростной поезд протащил зажатого дверьми мужчину по перрону

16 Мая, 13:49

Мужчина понял, что сел не в тот поезд, а когда попытался выйти из вагона – было уже поздно

Происшествия

В Киеве такси Uber врезалось в маршрутку и остановку: есть пострадавшие

Сегодня, 01:31

В результате аварии травмы получили три человека

Происшествия

В Киеве произошло два жутких мото-ДТП: пилоту оторвало стопу

Вчера, 01:54

Во втором инциденте водитель "Мерседеса" сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии

Происшествия

В Киеве дама за рулем устроила масштабное ДТП

Вчера, 00:21

Женщина-водитель автомобиля Subaru хотела "проскочить" на желтый мигающий сигнал светофора, но не успела

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования