В Киеве в результате ДТП пассажира намертво зажало в машине

В Киеве произошло ДТП, в результате которого пассажира авто зажало между сиденьем и панелью приборов.

20 августа в 21:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что по пр. Бажана, 3, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей Renault, MAN и мотоцикла Honda.

В результате столкновения автомобилей пассажир автомобиля MAN был зажат между сиденьем и панелью приборов. С помощью гидравлических инструментов бойцы освободили мужчину из искореженного авто и передали работникам медицинской службы.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, несколько дней назад в Киеве в результате ДТП женщину-водителя зажало в салоне. Водитель автомобиля Lanos поворачивал налево и не пропустил Audi.