В Киеве во время парада мужчина "заминировал" станцию "Майдан Незалежности"

Сегодня, 13:32

Других задержанных нет, все проходит спокойно, не было нарушений общественного порядка

 

На Крещатике прошел парад
На Крещатике прошел парад. Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Во время проведения военного парада нарушений общественного порядка не зафиксировано, никто не был задержан. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Задержанных нет, все проходит спокойно, не было нарушений общественного порядка, на пунктах проверок людей не было обнаружено предметов. Единственное, что было, – это сообщение о заминировании "Майдана Незалежности", но сразу отработали, установили лицо. У него определенные проблемы со здоровьем", – сказал он.

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По его словам, на параде присутствовало до двух тыс. человек, на данный момент количество людей увеличилось. Также он отметил, что сейчас проходит марш Непокоренных, в котором принимают участие около 500 человек.

Напомним, что сегодня Украина празднует День независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины.
Майдан, день независимости, парад, День независимости Украины, Андрей Крищенко
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