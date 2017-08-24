В Киеве во время парада мужчина "заминировал" станцию "Майдан Незалежности"

Других задержанных нет, все проходит спокойно, не было нарушений общественного порядка

Во время проведения военного парада нарушений общественного порядка не зафиксировано, никто не был задержан. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Задержанных нет, все проходит спокойно, не было нарушений общественного порядка, на пунктах проверок людей не было обнаружено предметов. Единственное, что было, – это сообщение о заминировании "Майдана Незалежности", но сразу отработали, установили лицо. У него определенные проблемы со здоровьем", – сказал он.

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По его словам, на параде присутствовало до двух тыс. человек, на данный момент количество людей увеличилось. Также он отметил, что сейчас проходит марш Непокоренных, в котором принимают участие около 500 человек.

Напомним, что сегодня Украина празднует День независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины.