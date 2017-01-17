В Киеве вор пытался сбежать из магазина в похищенной одежде

Мужчина украл с прилавка магазина куртку и обувь, которые сразу же надел на себя

В Киеве полицейские задержали вора в похищенной одежде.

Задержанный – житель Черкасской области, который неоднократно был судим за кражи и грабежи.

Инцидент произошел в Шевченковском районе. Мужчина украл с прилавка магазина куртку и обувь, которые сразу же надел на себя. Однако на выходе из магазина сработала сигнализация. Охранник задержал злоумышленника и вызвал полицию.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На место происшествия немедленно выехали сотрудники Шевченковского управления полиции, которые установили, что задержанный – 52-летний уроженец Черкасской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до шести лет лишения свободы.