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В Киеве вор пытался сбежать из магазина в похищенной одежде http://www.segodnya.ua/img/article/7890/40_main.1484656396.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/40_tn.1484656396.jpg Происшествия Мужчина украл с прилавка магазина куртку и обувь, которые сразу же надел на себя  

В Киеве вор пытался сбежать из магазина в похищенной одежде

Сегодня, 14:32

Мужчина украл с прилавка магазина куртку и обувь, которые сразу же надел на себя

 

Мужчина украл одежду в магазине. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина украл одежду в магазине. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали вора в похищенной одежде.

Задержанный – житель Черкасской области, который неоднократно был судим за кражи и грабежи.

Инцидент произошел в Шевченковском районе. Мужчина украл с прилавка магазина куртку и обувь, которые сразу же надел на себя. Однако на выходе из магазина сработала сигнализация. Охранник задержал злоумышленника и вызвал полицию.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

На место происшествия немедленно выехали сотрудники Шевченковского управления полиции, которые установили, что задержанный – 52-летний уроженец Черкасской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до шести лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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