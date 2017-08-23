В Киеве задержали двух харьковских полицейских-взяточников

У мужчины требовали 10 тысяч долларов за улаживание вопроса с запрещенным веществом в авто

В Киеве задержали двух харьковских полицейских, которые вымогали деньги у столичного бизнесмена.

Как сообщили в прокуратуре Киева, 21 августа текущего года, находясь на патрулировании на территории Красноградского района Харьковской области, майор и старший сержант полиции остановили автомобиль под управлением жителя Киева. Проверив документы водителя, полицейские решили осмотреть его автомобиль, где якобы нашли запрещенное вещество.

Угрожая мужчине уголовной ответственностью и лишением свободы на длительный срок, полицейские потребовали у него за улаживание этого вопроса 10 тыс. долларов США.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Получив согласие потерпевшего передать им средства, работники полиции оставили свой служебный автомобиль и на автомобиле потерпевшего отправились в столицу забирать деньги, которые мужчина обещал снять с банковского счета.

По дороге в Киев бизнесмен смог сообщить своим коллегам о противоправных действиях полицейских. Злоумышленников задержали, они полностью признают свою вину и предоставляют показания. Им готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, под Киевом задержали на взятке голову одного из сел Киевской области и посредника. Чиновник, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал от мужчины 250 тыс. гривен за изготовление технической документации и принятие решения сессией сельского совета об изменении целевого назначения земельных участков площадью почти 2,8 га.