В Киеве задержали грабителя 10-летнего мальчика

19-летний парень зашел в подъезд жилого дома, пригрозил ножом и отобрал телефон у ребенка

В Киеве задержали мужчину, который в Святошинском районе забрал у 10-летнего ребенка телефон. Об этом сообщает глава полиции столицы Андрей Крищенко.

Напомним, 19-летний местный житель зашел за мальчиком в подъезд жилого дома, пригрозил ножом и отобрал гаджет.

Фото: Андрей Крищенко

Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска поймали нападающего по описанию родителей мальчика, которые своевременно обратились в полицию. "Телефон нашли в ломбарде, куда негодяй успел его сдать. Установлен еще ряд фактов совершения им грабежей", – отметил Крищенко.

За такие же ограбления дела по нему рассматриваются в суде, но суд избрал ему меру пресечения – домашний арест.