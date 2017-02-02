В Киеве задержали грабителя 10-летнего мальчика

Сегодня, 16:26

19-летний парень зашел в подъезд жилого дома, пригрозил ножом и отобрал телефон у ребенка

 

Парень пригрозил ребенку ножом. Фото: Андрей Крищенко
Парень пригрозил ребенку ножом. Фото: Андрей Крищенко

В Киеве задержали мужчину, который в Святошинском районе забрал у 10-летнего ребенка телефон. Об этом сообщает глава полиции столицы Андрей Крищенко.

Напомним, 19-летний местный житель зашел за мальчиком в подъезд жилого дома, пригрозил ножом и отобрал гаджет.

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Фото:  Андрей Крищенко

Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска поймали нападающего по описанию родителей мальчика, которые своевременно обратились в полицию. "Телефон нашли в ломбарде, куда негодяй успел его сдать. Установлен еще ряд фактов совершения им грабежей", – отметил Крищенко.

За такие же ограбления дела по нему рассматриваются в суде, но суд избрал ему меру пресечения – домашний арест.
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Источник:

"Сегодня"

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