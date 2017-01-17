В Киеве задержали мужчину с 167 подозрительными пакетиками

Патрульные отметили, что содержимое свертков похоже на наркотики

Патрульные Киева обнаружили у мужчины 167 свертков с подозрительным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Вызов о том, что в подъезде одного из домов на улице Соломенской находится подозрительная личность, поступил патрульным около трех часов ночи, 17 января.

Прибыв на место, недалеко от дома инспекторы обратили внимание на мужчину, который заметно занервничал, когда увидел патрульных.

Фото: patrol.police.gov.ua

Полицейские применили превентивные меры в соответствии со ст. 31 и ст. 34 Закона Украины "О Национальной полиции" и провели поверхностную проверку гражданина, в результате которой обнаружили 167 свертков с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

"Эти пакетики я должен был разложить в определенные места", — сообщил мужчина.

На место вызвали следственно-оперативную группу Соломенского отделения полиции, а обнаруженные вещества отдали на экспертизу.