В Киеве задержали неудачливого грабителя – любителя красной рыбы

Сегодня, 17:22

Мужчина пытался вынести из магазина шесть упаковок дорогого товара

Грабителя заметила охрана магазина
Грабителя заметила охрана магазина

В супермаркете в Оболонском районе задержали 31-летнего грабителя. Как рассказывают в столичной полиции, киевлянин взял с витрины шесть упаковок с красной рыбой, спрятал их под куртку и даже успел пройти через кассы. Но на него обратили внимание охранники.

"В ответ на требование охраны остановиться, мужчина начал убегать, выбрасывая на ходу украденное. Его догнали и передали оперативным работникам. В совершенном правонарушении мужчина сознался", – говорят в ГУ НП Киева.

Открыто уголовное производство по статье ст. 186 "Грабеж", санкция по ней – до 4 лет тюрьмы. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
грабеж, охранники, киевлянин, задержали, уголовное производство
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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