В Киеве задержали неудачливого грабителя – любителя красной рыбы

В супермаркете в Оболонском районе задержали 31-летнего грабителя. Как рассказывают в столичной полиции, киевлянин взял с витрины шесть упаковок с красной рыбой, спрятал их под куртку и даже успел пройти через кассы. Но на него обратили внимание охранники.

"В ответ на требование охраны остановиться, мужчина начал убегать, выбрасывая на ходу украденное. Его догнали и передали оперативным работникам. В совершенном правонарушении мужчина сознался", – говорят в ГУ НП Киева.

Открыто уголовное производство по статье ст. 186 "Грабеж", санкция по ней – до 4 лет тюрьмы. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.