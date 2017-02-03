В Киеве загорелся судостроительно-судоремонтный завод (обновлено) (фото)

Столб дыма виден за километры от пожара

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на Киевском судостроительно-судоремонтном заводе на улице Набережно-Луговой, 8 в Подольском районе.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщили в ГСЧС Киева, 3 февраля в 13:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в столице поступило сообщение о ЧП на ул. Набережно-Луговой, 8.

На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона. Спасатели установили, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В настоящее время площадь пожара составляет 3000 кв. м. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 76 человек личного состава.