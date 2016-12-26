В Киеве закрыли игорное заведение с потайными сейфами (фото,видео)

В Киеве на Борщаговке правоохранители прекратили деятельность игорного заведения.

Следственный отдел Святошинского управления полиции совместно с сотрудниками УЗЭ в Киеве и Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства провели обыск в помещении на Борщаговке.

Правоохранители установили, что в этом заведении проводились незаконные азартные игры. Во время следственных действий задокументировали факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.

Во время следственных действий полицейские изъяли 54 единицы игорной техники, 3 платежных терминала, с помощью которых осуществлялось предоставление указанных услуг и денежные средства в сумме более 5 тысяч гривен. Также правоохранители обнаружили в помещении три потайных сейфа, где сотрудники заведения хранили денежные средства, полученные от незаконной деятельности.

В настоящее время устанавливается организатор незаконного бизнеса, который будет привлечен к уголовной ответственности.

Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 ("Занятие игорным бизнесом") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (680 тысяч гривен). А если человека уже привлекали к ответственности по этой статье, то ему грозит штраф до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (850 тысяч гривен).

Напомним, 22 декабря во время проведения санкционированных обысков в Фастове работники полиции пресекли деятельность шести игорных заведений, которые осуществляли свою незаконную деятельность, прикрываясь вывеской "Государственная лотерея М.С.Л".